شاهد بالصورة والفيديو.. إفطار رمضاني لعمال الذهب (الدهابة) بعد يوم طويل من المعاناة يخطف القلوب ويسحر الأسافير





حصد مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا آلاف الإعجابات والتعليقات بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع أبطاله شباب يعملون في مناطق الذهب بإحدى المناطق شمالي السودان.

الشباب الذي يطلق عليهم اسم (الدهابة) ظهروا خلال المقطع القصير وهم يستعدون لإفطارهم الرمضاني الأول بعد أيوم طويل من المعاناة, حيث قاموا بتجهيز الإفطار وفرش الأرض بالسجادات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بحب كبير ودعوات تتمنى أن يوسع الله عليهم في الرزق ويعطيهم ما يتمنون.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين