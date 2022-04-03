شاهد بالفيديو.. في ظهورها الأول..الفنانة هاجر كباشي تخطف الأضواء في اليوم الأول لبرنامج أغاني وأغاني وتبدع في أداء رائعة الراحل السر قدور





تعد الفنانة السودانية الشهيرة هاجر كباشي واحدة من المطربات اللاتي ظلمن بعدم استدعائها لقائمة البرنامج الرمضاني الشهير أغاني وأغاني والذي يعرض على شاشة قناة النيل الأزرق السودانية عقب الإفطار.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الفنانة التي لم تشارك في أي نسخة من نسخ البرنامج والتي بلغت 16 نسخة تم انصافها أخيرا بالمشاركة في النسخة رقم 17.

مشاركة هاجر كباشي في اليوم الأول جاءت رائعة وخطفت بها الأضواء, المطربة التي أجمع الكثيرين على موهبتها الكبيرة وإمكانياتها العالية شاركت في حلقة اليوم برائعة الشاعر ومقدم البرنامج في النسخ الماضية الراحل السر قدور الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية.

كباشي أبدعت في أداء أغنية (غني يا قمري) وهي من روائع الراحل السر قدور ومن ألحان الفنان العاقب محمد الحسن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين