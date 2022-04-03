



عندما زرع الراجحي أرض السودان بالقمح

قام الشيخ الراجحي بزراعة أراضي السودان باستصلاحا ومن ثم قام ببيع طن القمح وهو من أجود أنواع القمح في العالم بسبعين دولار للدولة لتبيعه للناس بأسعار تناسب فقرهم ولسد جوعى المسلمين هناك ، مع العلم أن السودان كان يستورد الطن من أمريكا ب ٣٢٠ دولار للطن غير مصاريف الشحن ..لكن أمريكا لم يرق لها الأمر فضغطت على المسؤولين بالسودان فقاموا بفرض ضرائب على مشروع الراجحي علما أن الشيخ لم يكن مشروعه ربحي .. بل خيري لوجه الله ومع شدة الضغط عليه وتهديده بالقتل ترك الراجحي المشروع مما جعل المجاعة التي وقعت في السودان بعد ذلك بأعوام ..كان مشروع الراجحي أن يكتفي الوطن العربي من مادة القمح نعلى مدى عشر سنوات تقريبا لكن المشروع اجهض بالكلية حتى يبقى المسلمون تحت رحمة من يزرع القمح فهل نتعظ .

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ليس دفاعا عن،

شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

م عبدالوهاب عبدالقادر بابكر.

أبوكاب،،،

روهانقو/ رواندا

مستشار الشركة “سابقا”

الحمد لله…الذي بنعمته تتم الصالحات.

الحمدلله…الذي هداني لهذا وماكنت لأهتدي…لولا أن هداني الله.؟

الصلاة والسلام على نبي الهدى.

الصلاة والسلام على الرحمة المهداة.

الصلاة والسلام على النعمة المسداة.

ما دفعني للخوض في هذا الموضوع.

هو استجابة لرغبة كريمة…من إخوة اعزاء…في قروب بورتسودان الثانوية…ودفعة ١٩٧٥…كلية الزراعة/ جامعة الخرطوم.

وكذلك ردا على الحملة الشرسة…التي يتعرض لها الإستثمار الخارجي.

وتفنيدا للتهم التي يلقيها البعض جزافا…بحق شركة الراجحي الدولية للإستثمار…من قبل العديد من الأشخاص…ممن يحسبون على مؤسسات المجتمع المدني.

هنا أحاول قدر المستطاع…تبيان الحقيقة وتوضيح الأمور.

نظام حق الانتفاع.

يعد هو الأمثل لصور التصرف في أراضي أي دولة…خاصة في المساحات الزراعية الكبيرة منها…وهو ما يتيح ضخ أموال طائلة…في البنية التحتية للمشاريع الزراعية.

وبالتالي فإن الأراضي لن تملك أو تباع للأجانب وسيمنحون الأراضي بحق الانتفاع.

حتى ولو بلغ مدته 99 عاما.

حق الانتفاع…يحفظ حقوق الأجيال القادمة في الأرض…ويضمن الجدية الكاملة للمنتفعين.

مع تحملهم لكل الأعباء من صيانة وتأمين و حصولهم على حق البناء والتطوير والإستثمار.

عقود الانتفاع هي الصيغة التي تتعامل بها شركة الراجحي الدولية…في كل من اوكرانيا وبلغاريا…ومصر والسودان…وموريتانيا.

لماذا 99 عاما.؟

هو عقد المنفعة المبرم والملزم للطرفين…ما بين حكومة السودان…وشركة الراجحي الدولية للإستثمار؟!!!

باختصارشديد عقود الانتفاع هي تلك العقود التي يأتي على اثرها الاستعمال وعرف القانون المدني حق الانتفاع بانه :-

حق عيني

يتعلق بإيجار واستعمال شئ

يخص الغير واستغلاله

ويسقط ذلك الحق بانتهاء مدة العقد

او حتما بموت المنتفع

ينتهي عقد المنفعة بانقضاء المدة

وتنتهي الإجارة بذلك

أو تنفسخ الإجارة بانتهاء المدة

إلا إذا كان هناك عذر بأن انقضت المدة

وفي الأرض زرع لم يحصد

فإنه يترك إلى أن يحصد

أكيد هنالك مقابل مالي أو عيني

لست مطلعا عليه

هذا شأن يخص مجلس الإدارة

والادارة العليا لشركة الراجحي الدولية للإستثمار الزراعي.

وليس الشيخ الجليل سليمان بن عبدالعزيز الراجحي في عينه.

لكم أن تتخيلوا الأموال التي ستضخ لإنشاء وتأسيس البنية التحتية…في مشروع الكفاءة بربر…لمساحة 100 الف فدان.

مضخات الرفع على النيل ( Nile Pump) ومولداتها.

الترعة الرئيسية.

المضخات للرفع (Booster Pumps ) ومولداتها.

الترع الفرعية…عشرات الكيلومترات…

محطات توزيع المياه على المحاور

( Pump Stations)

عشرات المحطات… وبداخل طلمبات الضخ ومولداتها.

محاور الري.

تنوكة و مضخات التسميد.

خلايا الطاقة الشمسية.

المضخات للمحاور التي تعمل بالطاقة الشمسية.

تعبيد طرق المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

ورشة الصيانة المركزية ومولداتها.

ورش الصيانة الفرعية ومولداتها.

المخزن (المستودع ) الرئسي ومولداته.

المخازن ( المستودعات) الفرعية ومولداتها.

صوامع الغلال(٣٠ ألف طن) ومولداتها.

محطة معالجة البذور ومولداتها.

مظلات حفظ المعدات والآليات الزراعية والمتحركات كبيرها وصغيرها.

التراكتورات… بقوة 75 الى 550 حصان.

الحاصادات ومواعين النقل للمحاصيل المنتجة.

السيارات الكبيرة والصغيرة.

البلدوزرات…الاسكريبرات وباقي معدات تزحيق التربة.

المجمعات السكنية والإدارية…والأثاث.

مصنع التمور وملحقاته.

معمل الأنسجة(النخيل، الموز، البطاطس)…الصوب والبيوت المحمية.

محطات تسمين العجول.

معامل التربة وملحقاتها

المدخلات الزراعية…تقاوي واسمدة ومبيدات…ومحسنات التربة.

أما بالنسبة لمشروع الغابة…بالولاية الشمالية.

فإن الفرق الوحيد…هو أن مصدر مياه الري.

هو الآبار الجوفية والتي يصل عمق الحفر فيها من 350 الى 400 متر.

والتي تتطلب مواسير التغليف( Casing),والمواسير 8 بوصة والمضخات.

لري مساحة تقدر بثلاثة أضعاف مساحة الكفاءة(بربر).

أي…300,000 فدان.

فهل من العدل والإنصاف أن يكون عقد المنفعة…اقل من 99 عاما.

لمستثمر بجدية شركة الراجحي الدولية للاستثمار.

يتصف صاحبها الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي…بالصبر والأناة…إضافة إلى خبرته العملية والإدارية الكافية…ويشهد له انه يقف على عمله و يتابعه بنفسه.

في الولاية الشمالية…يتركز الاستغلال الحالي للأراضي الزراعية…في الشريط الضيق على طول ضفتي نهر النيل…والذي يسمى باراضي التروس السفلى والوسطى.

بينما يملك السودان… إمكانيات زراعية هائلة في التروس العليا والوديان…وهي ذات المنطقة لمشروع الراجحي في الغابة…وتبعد حوالي 40 كلم من النيل في اتجاه الغرب…داخل الجزء الشرقي من الحوض النوبي.

وهي اراضي لم تستغل… منذ أن اوجد الله الأرض ودحاها.

أخيرا وبفضله وجوده ورحمته…قد قيض لها الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي…ليحيل كثبانها الرملية…إلي تلال من القمح والذرة الصفراء والسمسم وزهرة الشمس والفول السوداني والفول المصري…والبطاطس…والقائمة – بإذن الله – ستطول مع تقدم السنوات… خاصة وأن الشركة تولي اهتماما كبيرا…في نقل وتطويع التقانات الزراعية الحديثة…لاستخدامها في مشاريعها البحثية والتنموية.

برنامج الزراعة بدون حرث( Zero Tillage)…

نظم الري الحديثة.

ستخدام الطاقة الشمسية.

الزراعة النسيجية.

الميكنة الزراعية المتقدمة…ألخ.

والتي ستؤدي إلى…توفير الوقت والمجهود… تحسين جودة المحاصيل.

زيادة الإنتاجية…تقليل كلفة الإنتاج.

الاستغلال الأمثل لمورد الأرض…ألخ.

خاصة وأن الله قد حباها…بالخزان الحجر الرملي النوبي (NSAS).

وهو أكبر شبكة طبقات للمياه الأحفورية في العالم…وهو يقع تحت الأرض…في النهاية الشرقية من الصحراء الكبرى.

ويقع داخل الحدود السياسية لأربعة بلدان… شمال وشمال غرب السودان…شمال شرق تشاد…جنوب شرق ليبيا… والجزء الأكثر من مصر… يغطي الخزان الرملي… مساحة تمتد على مدى أكثر من مليوني كم مربع…تحتوي على ما يقدر ب 150،000كيلو متر مكعب من المياه الجوفية.

تكمن أهمية الخزان…كمورد للمياه المطلوبة…لبرامج التنمية المستقبلية…في هذه البلدان.

ومن نعم الله العظيمة…على انسان هذه البلدان…أن جعل هذا الحوض متجددا.

( Rechargeable )

بحسب ماأورده… البروفسور المسلمي يوسف فضل الله.

خبير المياه والاستاذ المشارك بجامعة البحر الاحمر…والذي قدم ورقة عن المياه الجوفية…بحوض النيل الازرق والحوض النوبي.

جاء فيها ان دراسات بالنظائر المشعة…اثبتت ان مياه الحوض متجددة…بشكل دائم في المياه الجوفية…وبوفرة تفوق 53 مليون متر مكعب…في مساحة الحوض التي تمتد على 27 الف كيلومتر.

مشيرا الى ان الحوض لا يتأثر بكمية المياه المسحوبة…لانه يغذى حسب البروفسير المسلمي…بثلاثة اضعاف الكمية المسحوبة. المسلمي اكد ان لا تأثيرات لسد النهضة… على كميات المياه الجوفية…مشيرا الى دراسات التغيير المناخي…التي اكدت تصاعد كميات الامطار بالسودان…وبالتالي ثبات معدلات تعويض مخزونات الاحواض الجوفية.

ماهي الفائدة…التي تعود على مواطني هذا الولايات خاصة…والسودان عامة؟!!!

خلق فرص عمل وتحسين المستوي المعيشي بولايتي نهر النيل والشمالية.

تحقيق الأمن الغذائي في السودان…بزيادة انتاج محاصيل القمح ،الذرة الشامية،زهرة الشمس،البقوليات (فول الصويا) ,بنجر السكر , المحاصيل البستانية التمور ,النباتات الطبية والعطرية والانتاج الحيواني.

التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية.

الإستفادة من الميزة النسبية للمناخ…لإدخال محاصيل نقدية لتنويع الصادر…بعد مرحلة الإكتفاء الذاتي.

المساهمة في حصيلة البلاد…من النقد الاجنبي.

زيادة تنافسية للصادرات السودانية بزيادة الانتاجية…وتخفيض تكلفة الانتاج.

الأثر البيئي.

يؤثر الغطاء النباتي… بشكل مباشر او غير مباشر…على البيئة المحيطة به…يحمي موارد الانتاج…يحفظ التربة من التعرية والانجراف.

يساعد في زيادة مخزون المياه الجوفية.

تحسين نوعية المياه السطحية.

يحفظ قدرة الاراضي الانتاجية… زيادة المادة العضوية… يقلل من خطر الملوحة والجفاف…من خلال التظليل الكبير لسطح التربة…وانعكاسه على تقليل التبخر/ النتح… وبالتالي تقليل شدة الحرارة…الناجمة عن اشعة الشمس…او المنعكسة من سطح الارض…يؤثر في حركة الرياح…ويزيد من سقوط الامطار…وبالتالي دوره الايجابي الكبير… في تغيير المناخ.

هيثم و محمد احمد وآدم وأدروب وكلتوم وكلتوماية وأم كلتم وساتي وتابيتا واللمين وزايد والجبوري.

واقفين في صفوف العيش بالساعات الطوال.

قد يستفزهم هذا الفيديو لحصاد القمح.

خااااصة عندما يصل الى سمعهم…أن كل هذه الاكوام والأرتال من قمحكم…للصادر😩

وهنا.

أقسم بالله العلي العظيم…بأن شركة الراجحي الدولية…لا تقوم بتصدير “حبة واحدة” من هذا القمح.

ولكم أن تسألوا مطاحن الدقيق بالبلاد…سين وغيرها…والتي تستقبل كل ما ينتج في هذه المشاريع.

وأيضا وكما يقولون…أدييييكون…من الشعر…بيت.

يقوم شيخ الراجحي ومن خلال شركته…الشركة السعودية للحبوب والاعلاف(سيقاف).

باستيراد القمح والدقيق المواد البترولية لحكومة السودان.

وعلى ذكر الاعلاف…فقد وجه الشيخ الراجحي ومن خلال الرئيس التنفيذي للراجحي الدولية…في العام الماضي بإيقاف زراعة الأعلاف.

هنالك فقط عشرة محاور…بمشروع بربر…سوف يتم توقيفها مع نهاية دورتها.

وذلك بالرغم مما تدره الاعلاف من أرباح على الشركة.

وكان التوجيه واضحا وصريحا…بالتركيز على إنتاج الحبوب…وخاصة القمح.

من اخلص امنيات هذه الشيخ الجليل…أن يرى السودان وقد اكتفى من هذه السلعة الضرورية.

وذلك لعميق حبه للإنسان السوداني…والحميمية التي تربطه به

ولكم في مصارف الراجحي المنتشرة على أرض السعودية…خير دليل…حيث كانت تعج بالموظفين السودانيين…(قبل مرحلة السعودة).

لفهم عدم تأثير هذا الإنتاج في تخفيف حدة أزمة الدقيق والخبز… التي تواجه المواطن السوداني…كما يتساءل المواطنين.

اليكم هذه المعادلة البسيطة.

لنقل ان احتياج السودان لسلعة القمح هو 2000,0000 طن.

لنفترض أن متوسط إنتاجية الفدان هي 25 جوال.

سعة الجوال 100 كجم.

يعني 2.5 طن/ فدان.

إذن المساحة المطلوبة لتغطية هذه الحوجة هي

2.5 ÷ 2000000

800000 فدان.

متوسط مساحة المحور الواحد هي 150 فدان.

بالتالي نحتاج لعدد

150 ÷ 800000

5333 محور😳

المساحات التي تمت زراعتها…لم تتجاوز ٢% من مساحة مشروع الغابة…حيث أن المواطنين يعترضون على قيام ترعة الري…وسوف أشرح هذا الامر في وقت لاحق…باذن الله.

يأتي الاتهام بأن الغالبية من العمالة.

هي من الأجانب.

هذه العمالة لا تتجاوز 4% وهي لابد منها

حيث أن الشركة آلت على نفسها…جلب احدث المعدات والآليات.

وذلك لتنفيذ خططها الزراعية…المرتبطة بمواقيت محسوبة محددة.

حسب توصيات مراكز البحوث…التي تقع في محيطها.

مهمة هذه العمالة المدربة تدريبا عاليا…هي تدريب العمالة المحلية لتحل محلها…وبذلك يتم تقليل كلفة الإنتاج وبالتالي تقليل سعر البيع للمواطن.

وهو يمثل الهدف الأول والهاجس الأكبر…للقائمين على أمر الشركة.

فاللهم…أطل في عمر عبدك…الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي… وأبنائه وأعوانه…القائمين على أمر شركة الراجحي الدولية للإستثمار…وجميع منسوبيها…وأنا فخور أني من بينهم…ووفقهم للخير والمعروف…ثم أتم لهم… بإحسان منك ورضا وجنان عالية.

هذه كلمة حق اردت…أن اقولها في حق هذه الشركة الرائدة.

اللهم…فأشهد أني قد بلغت☝🏽

كسرة:

الشيخ الجليل سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

لم يغادر السودان

ومشاريعه مازالت تعمل وتنتج.

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م عبدالوهاب عبد القادر بابكر

أبوكاب

روهانقو/رواندا

مستشار الشركة “سابقا”