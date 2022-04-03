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بتوجيهات رئاسية من السيسي.. إعفاء السودانيين بمصر من غرامات التأخير لتجديد الإقامة
أعلن قنصل عام مصر في السودان، أحمد عدلي إمام، بأنه تقرر إعفاء السودانيين بمصر من غرامات التأخير لتجديد الإقامة.
وأوضح القنصل عدلي إمام أن القرار جاء بناء على توجيهات رئاسية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء الماضي.
وحسب القنصل المصري، سيتم منح السودانيين بجمهورية مصر، إعفاء من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة 6 أشهر اعتبارا من يوم السبت 3 أبريل 2022 لتوفيق أوضاعهم.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي “انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، وحرصا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في مصر، وإيمانا بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدمها”.
روسيا اليوم
2 تعليقات
ام سيسى قال ليك لافى الايام دى يشحد من طوب الارض … حالتو ضنك .. ماباقى الا يشيل ليهو كورية طلس وينزل على السيدة زينب .. ولا ميدان العتبة
كنت قايلة االخبر بيقول ليك يعفوا من دفع قروش لتجديد الاقامة مجان لله في لله من اجل النهب والتهريب لخيرات البلاد تاره فقط الربا او الذيادة وهو مامفروض يكون في اي ذيادة او ارباح اذا اتاخرت تدفع ومفروض لو بعد سنة تدفع نفس القروش العليك بدون ارباح لكن السيسي عامل امور الربا في تجديد الاقامة واذا تاخرت تدفع نسبة معينة ذيادة وين السودانيين ساكت ليها علي الاجانب والمصريين ونحن عندنا كميات وخاصة الطلبة المصريين يلي امشوا اجمعوا الضرائب دي