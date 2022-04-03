برمة : لا يُمكن تحقيق المدنية عبر طرف واحد





جزم رئيس حزب الأمة المكلف اللواء م. فضل الله برمة ناصر، أنّ الباب مفتوحٌ لكل السُّودانيين من لجان مقاومة ومجتمع مدني لتشكيل كتلة وطنية للخروج من الأزمة الراهنة، وذكر أنّ عدم الجلوس مع العسكريين والطرق الذي استولوا بها على السُّلطة يعتبر تناقضاً من القوى التي ترفض ذلك، مبيناً أنّ أطراف الأزمة، طرفان طرف مدني والآخر عسكري ولا بد من الجلوس سوياً.

وقال برمة في مقابلة مع (الصيحة) تنشر الأحد “الشارع لديه مطالب والسلاح الذي يمتلكه هو السلمية، ودورنا ينحصر في سؤال الشارع ماذا يريد؟”، وأضاف “فإذا أراد تحقيق المدنية فلنعمل على تحقيقها، ولكن لا يُمكن تحقيق المدنية عبر طرف واحد أو جانب واحد، بل عبر كل الأطراف”.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة