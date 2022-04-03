شركات نقل ترفض قرار مداورة البصات السفرية





انتقد عدد من أصحاب شركات البصات السفرية خطوة اتحاد غرف النقل بتدشين مشروع مداورة البصات السفرية، ونوهوا إلى أن تكوين غرفة البصات السفرية لا يمثلهم.

وقال مدير عام وحدة النقل البري المكلف موسى محمود في تصريح لـ(اليوم التالي) إن المداروة تحفظ لكل جهة حقها سواء كانت الدولة أو أصحاب البصات أو المواطنين، وأشار إلى أنها توفر السلامة المرورية وتقلل حوادث المركبات، مبيناً أن الدولة ستستفيد من توفير الإيرادات مع ثبات قيمة التذكرة، إضافة إلى منع السوق الأسود وإتاحة بصات مريحة وبأسعار معقولة.

وأعلن أنهم أمس بصدد تدشين مشروع مداورة البصات بحضور وزير النقل هاشم أبو زيد، لكن الأمر لم يتم بسبب احتجاج أصحاب البصات، معتبراً أن ما حدث شأن داخلي لاتحاد غرفة النقل، وأكد موسى أنهم مع أي مشروع يخدم مصلحة المواطن.

وانتقد مدير شركة رويال السفرية عبد الماجد بقادي عبدالله مشروع المداورة، وقال: “هذا الوضع لا يعجبنا”، ونفى بقادي أن يكون هناك عضو من اتحاد غرف البصات يمتلك بصاً سفرياً، وتوعد بالتصعيد في حال استمرار هذا الحال والخروج إلى الشارع.

فيما أرجع من شركة العنابي إبراهيم مصطفى، فشل تدشين مشروع المداورة إلى إجراءات وترتيبات ينبغي أن تتخذها غرفة البصات السفرية وعمل المداورة قبل أسبوعين على الأقل .

الخرطوم: أمين محمد

صحيفة اليوم التالي