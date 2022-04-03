اللواء فضل الله برمة ناصر : الإنسان مدنيٌّ بطبعه رغم عسكريتي





دورنا ينحصر في سؤال الشارع ماذا يريد وتنفيذ مطالبه

نعم جلسنا مع ولد لبات وتقدّمنا بعدة مطالب

قيام الجمعية العمومية التأسيسية للصحفيين خُطوة مُمتازة

أكد برمة ناصر رئيس حزب الأمة المكلف، أنّ الباب مفتوحٌ لكل السودانيين من لجان مقاومة ومجتمع مدني لتشكيل كتلة وطنية للخروج من الأزمة الراهنة، وذكر أن عدم الجلوس مع العسكريين والطرق الذي استولوا على السلطة يعتبر تناقضا من القوى التي ترفض ذلك، مبيناً أنّ أطراف الأزمة، طرفان طرف مدني والآخر عسكري ولا بد من الجلوس سوياً…

وقال برمة في حوار أجرته معه “الصيحة”، رداً على اتهامه بأنه يعمل لصالح العسكريين: أنا كنت راجل عسكري وبعد المعاش الآن أنا سياسي، فالإنسان بطبيعته مدني وأعمل لصالح المدنيين أكثر من العسكريين.

*دور تشكيل الكتلة الوطنية الآن في ظل الأزمة الراهنة وممّ تتكون؟

– تتكوّن من كل القوى السياسية والباب مفتوحٌ لكل السياسيين ولجان المقاومة ومجتمع مدني وكل أبناء السودان، فالأمر يتعلق بالسودان والوطن ولا يوجد استثناءٌ إلا للذين أقصتهم الوثيقة الدستورية.

*ذكرت بأن العسكريين لديهم قبولٌ للحوار مع الآخرين، ولكن هناك من يرفض التحاور مع العسكر كيف تتم المُعالجة؟

– حل المشاكل يبدأ بتحديد أطراف الأزمة، ونجد أن أطرافها معروفة وهي القِوى العسكرية والقِوى المدنية ومن ثم تجتمع الأطراف، لديك طرف أساسي قام بالانقلاب وعدم الجلوس معه يعتبر تناقضا، لا بد من الجلوس مع بعضنا البعض والحديث عن عدم الجلوس معهم غير منطقي، ونستطيع بالمنطق إنهاء الانقلاب والعودة للمسار الديمقراطي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية وإيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي المنهار وحل مشاكل اتفاقية السلام ومعاش الناس.

هنالك اتهامات بأن الأمة صاحب آراء رمادية ويقف في النص؟

– مَن يتحدّث عن ذلك لا يعلم شيئاً والواقفون في النص هم من يطلقون تلك الأقاويل، نحن قنواتنا واتصالاتنا مفتوحة مع الكل ولدينا خارطة طريق واضحة بأن الوفاق هو الحل.

*هنالك اتّهامات لبرمة في شخصه بأنه يقف مع العسكر وداعمٌ لهم لخلفيته العسكرية؟

– ضحك ثم قال، أنا اعمل لصالح المدنيين أكثر من العسكريين، أنا كنت (رجل عسكري) وبعد المعاش الآن أنا سياسي، فالإنسان بطبيعته مدني، لا ننكر دور القوات المسلحة فهي قوات نبيلة، الآن أنا أتكلم من أجل الوطن مع العسكريين والمدنيين والسياسيين ومع الجميع.

*ما هو الطريق الصحيح لحل تضارب الرأي السياسي حول حل الأزمة السياسية بالبلاد؟

– التضارب سببه واحدٌ انعدام الإرادة الوطنية وانعدام الثقة، جميعنا أبناء الوطن ومن حقنا أن نفتخر بانتماءاتنا القبلية والسياسية والعسكرية والمهنية، لا بد أن تتكامل الجُهُود لأجل الوطن، ولا بد من تغيير المفاهيم ونتطلّع للديمقراطية بحرصنا على حقوق الإنسان بكل المبادئ ومعايير الحرية والسلام والعدالة.. فالصراعات لا تُحل مشكلة، دعونا نصل الى مفهوم واحد ومشروع وطني واحد الآن، الجميع يسأل عن المعاناة التي يعيشها المواطن ولا يوجد سببٌ يجعلنا نرفض أن نعمل سوياً.

*كيف تنظر إلى لاءات الشارع هل هي موقف نهائي؟

– الشارع لديه مطالب والسلاح الذي يمتلكه هو السلمية، ودورنا ينحصر في سؤال الشارع ماذا يريد؟ فإذا أراد تحقيق المدنية فلنعمل على تحقيقها، ولكن لا يمكن تحقيق المدنية عبر طرف واحد أو جانب واحد، بل عبر كل الأطراف.

*كيف تُقيِّم الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد مرور أكثر من عامين على الثورة؟

– منذ اندلاع الثورة لم نتّبع الطريق السليم وكنا قد طرحنا بأن يتم وضع رؤية وبرنامج جديد وعلى كل السياسيين الانخراط في التجهيز للانتخابات، ولكن كانت البداية خاطئة، ولهذا لا بد أن نترفّع جميعاً ونهيئ أنفسنا لممارسة الديمقراطية.

*القضايا العالقة الآن هل مَن طريق لتحريكها؟

– التوافق أولاً والخروج بميثاق وطني نحدِّد فيه الرؤى لحل المشاكل والمضي في الترتيب لحل القضايا عبر ميثاق يُوقِّع عليه الجميع بالتراضي.

*هُناك حواراتٌ تتم بعيداً عن العيون.. هل هي باسم مركزية التغيير أم باسم حزب الأمة أم بجهود ذاتية؟

– هي ليست حوارات، بل جس نبض وتهيئة الأطراف للحوار وإجراء اتصالات لتحقيق أهداف ثورتنا وكيفية العودة للمسار الديمقراطي، فلا شيء يتم في الخفاء.

*ذكرت بأن حل الأزمة في البلاد يمكن في أن يكون “سودانياً – سودانياً” في ظل وصف الآلية الأممية الأفريقية لدى البعض بالتدخُّلات، ما هو الحل الوسط لإقناع تلك الأطراف بأنها تقدم مساعدات فقط؟

– حديث الآلية واضحٌ، قالت اتفقوا وأنا أدعمكم، في رأيي نحن لا نريد تدخُّلاً أجنبياً، نحتاج إلى الدعم الدولي والأفريقي لمساعدتنا أمنياً واقتصادياً لتحقيق الأهداف، فلا بد من توحيد الصف والكلمة لكل الأحزاب والمُكوِّنات.

*هل جلس حزب الأمة مع فولكر وولد لبات، وهل قدّمتم كحزب أمة رؤى وخططاً؟

– نعم جلسنا مع ولد لبات وأمّنّا على الدعم الأفريقي، وذكرنا بأنه لا بد من أن يعمل المجتمع الدولي على توحيد الرأي والتنسيق بين الآلية الأممية والأفريقية والآن هم لديهم موقفٌ واحدٌ وموحدون.

*حزب الأمة الآن هل هو في حالة تعافٍ؟

– حزب الأمة من أكثر الأحزاب المتماسكة، فالإمام ترك إرثاً واضحاً باحترام الدستور والقانون، وحزب الأمة ملتزمٌ بدستور ولوائح الحزب، فحزب الأمة ديمقراطي، فباب التعبير عن الذات مفتوحٌ والإدلاء بالآراء يتم بكل حرية، لدينا مُؤسّسات أساسية منها التنفيذي والسياسي، بجانب الاجتماعات الدورية والشهرية إضافةً الى الخُطط.

*كيف تنظر إلى قيام الجمعية العمومية التأسيسية للصحفيين؟

– ظاهرة صحية، فالمسيرة الجماعية خطوة مُمتازة وهي أولى خطوات النجاح للعمل المُشترك، وتطور العمل الإعلامي، ومُناقشة القضايا التي تهم الوطن، وجمع أصحاب المهن في العمل النقابي والتوحُّد.

ونُناشد الإعلاميين بأنهم صمام أمان للوحدة وجمع الصف وجمع وحدة الكلمة وتجنُّب الصِّراعات.

حوار: آثار كامل

صحيفة الصيحة