والي الخرطوم: توفير الخدمات ومعاش الناس تحدٍّ يواجه الحكومة





أقر والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، بجملة من التحديّات تواجه حكومته، في مقدِّمتها توفير الخدمات وتحسين معاش الناس، علاوةً على الاهتمام بشريحة الشباب والتنمية المتوازنة بين الريف ووسط المدن.

ووجّه حمزة في اجتماع موسع مع المديرين التنفيذيين ومديري إدارات التجميل بالمحليات اليوم، بتكوين إدارة مستقلة ومتخصّصة في كل محلية تعمل على تحسين مظهر الولاية وزيادة المساحات الخضراء وإنارة الميادين العامة وإزالة الأتربة من الطرق والمحافظة على مستوى البيئة.

وأكد أن الولاية تعمل من خلال خطة للحفاظ على مشاريع البنى التحيتة وتجميل الطرق الرئيسية والميادين والساحات العامة في المناطق الحضرية.

صحيفة الصيحة