شاهد بالصورة.. بعد فترة من الغياب.. الإعلامية السودانية رفيدة ياسين تظهر بــ(البنطلون) وتحت حماية أمنية مشددة من إحدى حسناوات الجيش





نشرت صفحات بارزة تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للإعلامية السودانية الشهيرة ومراسلة قناة العربية الحدث رفيدة ياسين.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت رفيدة بعد فترة طويلة من الغياب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت أخبارها وصورها منتشرة ومتداولة على السوشيال ميديا ووسائل التواصل.

مراسلة الحدث ظهرت في الصورة الحديثة وهي ظهرت وهي ترتدي البنطلون وتقف جوار إحدى حسناوات الجيش, ولم يكشف متداولو الصورة عن هوية الدولة التي تعمل الحسناء بجيشها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين