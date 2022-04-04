شاهد بالفيديو: سيدة سودانية تسخر من الرجال وتقول (عزيزي أب جيقة صدقني ما بتقدر تعرس تاني) و السبب؟





خاطبت سيدة سودانية الرجال الذين يرغبون في تعدد الزوجات من خلال فيديو متداول لها بمنصات التواصل الإجتماعي وهي تخرج إبتسامات خفية خصت بها الرجال .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكرت السيدة إن الرجال لايستطعون الزواج على زوجاتهم خاصة بعد إرتفاع سعر جرام الذهب الواحد والذي وصل الي (55) ألف جنيه سوداني فيما طالبتهم بحب زوجاتهم والإكتفاء بواحدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)