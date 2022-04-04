البرهان: حريصون على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص الدولة وتشجيعها للاستثمارات الاجنبية بالبلاد.

وأطلع البرهان خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية د. احمد هيكل، على مسيرة الأداء في المشاريع التي تنفذها الشركة، في السودان، إلى جانب المشروعات المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأشار هيكل في تصريح صحفي، إلى أن شركة القلعة تمتلك، شركة التكامل للأسمنت، وهي شراكة استراتيجية بينها وصندوق الضمان الاجتماعي فى السودان.

وأبدى رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، رغبة الشركة في إقامة مشاريع استثمارية جديدة في السودان في مجالات الطاقة والنقل النهري والغاز.

وأشار هيكل إلى أن اللقاء تناول الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية.

صحيفة الصيحة