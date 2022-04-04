جيش من الأطباء والجنود يجري فحوص كورونا لجميع سكان شنغهاي





أرسلت الصين، اليوم الاثنين، الجيش وآلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى شنغهاي للمساعدة في إجراء اختبارات “كوفيد-19” لجميع سكانها البالغ عددهم 26 مليونا.

ويأتي هذا الإجراء مع استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم.

واستيقظ بعض السكان قبل الفجر حتى يجري لهم أفراد الرعاية الصحية الذين يرتدون الزي الأبيض مسحةَ الحنجرة ضمن اختبار الحمض النووي.

واصطف كثيرون في طوابير بملابس النوم على بعد مترين من بعضهم بعضا من أجل التباعد الاجتماعي.

وذكرت صحيفة تابعة للقوات المسلحة أن جيش التحرير الشعبي أرسل إلى شنغهاي أمس أكثر من ألفين من العاملين بالمجال الطبي من مختلف أقسام الجيش والبحرية وقوات الدعم اللوجستي المشتركة.

ووصل حتى الآن إلى شنغهاي 38 ألفا من العاملين في الرعاية الصحية من مقاطعات مثل جيانغسو وشينجيانغ والعاصمة بكين.

وتعد هذه أكبر عملية متعلقة بالصحة العامة منذ أن تعاملت السلطات مع التفشي الأول لفيروس “كوفيد-19” في ووهان، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد لأول مرة أواخر عام 2019.

وقال مجلس الدولة إن جيش التحرير الشعبي أرسل في ذلك الوقت أكثر من 4 آلاف، من العاملين في مجال الصحة، إلى مقاطعة هوبي حيث تقع ووهان.

وأمس، سجلت شنغهاي 8581 إصابة ب “كوفيد-19” بدون أعراض و425 إصابة مصحوبة بأعراض.

ونقلت تقارير عن مسؤول صحي رفيع، الشهر الماضي، أن البلاد تمتلك 12 ألفا و400 مؤسسة قادرة على إجراء اختبارات لما يصل إلى 900 مليون شخص يوميا.

وقال بعض السكان اليوم إنهم تلقوا نتائج اختبارهم على تطبيق الصحة الشخصية الخاص بهم بعد ما يزيد بقليل على 4 ساعات من الخضوع للفحص في الصباح. لكن في أجزاء أخرى من المدينة، قال البعض إنهم لم يتلقوا بعد أي إخطار بشأن موعد اختباراتهم.

عقوبات

والسبت الماضي، قالت شرطة شنغهاي إن الأفراد الذين يرفضون الخضوع إلى فحص “كوفيد-19” بدون إبداء سبب واضح سيواجهون عقوبة إدارية أو جنائية.

وقبل الإجراء الجديد، كان الضغط كبيرا على العاملين في مجال الرعاية الصحية ب المدينة وأعضاء الحزب الشيوعي، إذ يعملون على مدار الساعة لإدارة عملية إغلاق المدينة والتعامل مع خيبة أمل السكان.

وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الصينية لأفراد الرعاية الصحية والمتطوعين المنهكين وهم ينامون على مقاعد بلاستيكية أو على العشب خارج المجمعات السكنية، أو يتعرضون للتوبيخ من قبل السكان.

وفي وقت سابق، دعت سون تشون لان نائبة رئيس الوزراء إلى “اتخاذ خطوات حازمة وسريعة” للحد من الجائحة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن مدينة سوتشو (شرق) اكتشفت سلالة من متحور أوميكرون لا تتطابق مع أي متحور آخر في قاعدة البيانات المحلية أو قاعدة بيانات التتبع الدولية لمتحورات الفيروس.

الجزيرة نت