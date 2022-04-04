في اجتماع مع الجهات المختصة.. حميدتي يبحث أزمة الكهرباء





بحث نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الإثنين، مع وزراء المالية، الطاقة والنفط، النقل، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام الجمارك، ومدير الكهرباء أزمة الكهرباء وأسباب القطوعات والمعالجات المطلوبة لاستقرار التيار الكهربائي.

وعزا مدير إدارة الكهرباء عثمان ضو البيت، القطوعات الكبيرة التي تشهدها البلاد في هذه الايام ، لأعطال فنية والتزامات ومعالجات بعضها خارج نطاق الكهرباء.

وأفاد أن الالتزامات والمعالجات كان يفترض أن تتم لمنع قطوعات الكهرباء، مؤكداً أنها الآن تحت المعالجة، وقال:”قريباً ستعود الكهرباء على ما كانت عليه من قبل ”

وتأسف ضو البيت في تصريحات صحفية عقب اللقاء، للمواطنين على القطوعات الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك.

صحيفة الصيحة