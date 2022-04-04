خطة مرورية للحد من الإزدحام





طالبت شرطة المرور سائقي المركبات بضرورة العودة من أماكن عملهم إلى منازلهم قبل الإفطار بوقت كافٍ تجنباً للسرعات الزائدة التي تؤدي إلى حوادث مرورية مفجعة.

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن نشر كآفة منسوبيها بولاية الخرطوم ومختلف مدن البلاد على التقاطعات والطرق الرئيسية، وذلك انفاذا لخطة المرور التوعوية طوال شهر رمضان المبارك.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم، إن قواته بصدد إنفاذ خطة مرورية توعوية للحد من الازدحام و الكثافة المرورية بهدف تسهيل وانسياب الحركة المرورية خلال شهر رمضان المبارك في أوقات أداء الشعائر الدينية والإفطار، منبهاً إلى أن الخطة تتضمن حزمة من الخدمات المرورية الميدانية ضمن محاور الخطة التي ارتكزت على تنفيذها بالمركز والولايات، وأشار إلى أن الخطة تتمثل في نشر وتكثيف منسوبي المرور بالطرق و التقاطعات على مدار اليوم بجانب التعامل الفورى مع المخالفات المرورية في أوقات الذروة.

وأوضح نصر الدين، أن خطتهم تتضمن كذلك تكثيف حملات الضبط المروري الخاصة ببعض سائقي المركبات والبصات السفرية وذلك للحد من تناول المواد المخدرة أثناء القيادة للحفاظ على أمن وسلامة شركاء الطريق، داعياً لضرورة تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع نصائح شرطة المرور أبرزها عدم استخدام السرعة الزائدة أثناء القيادة حتى لا يفقد السائق تركيزه إضافة لعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة مع الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاه والسائقين واتباع إرشادات رجال المرور بالطرق واستخدام الإشارات الضوئية والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم إلى جانب القيام بالواجبات والمسؤوليات دون تقصير أو إهمال.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الخطة المرورية التوعوية سيتم تنفيذها بالمركز والولايات طيلة شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.

صحيفة الصيحة