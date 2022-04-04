شاهد بالفيديو.. صوت شجى ومؤثر لمُطرب سوداني شهير اعتزل الغناء مؤخراً وهو يرفع الآذان





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطرب السوداني الشهير “معتز صباحي”، وهو يرفع الأذان بصوت شجى ومؤثر، لاقى إعجاباً واسعاً في أوساط رواد منصات التواصل.

وكان المطرب “معتز صباحي” المعروف بالقيصر، قد فاجأ الحضور الأسبوع الماضي، بالتوقف عن أداء أغنية، على خشبة المسرح، بشكل مفاجىء، معلنا اعتزاله، ومغادرته الحفل فوراً.



وقالت صفحات فنية على وسائل التواصل، أن القيصر أوقف حفله في سودان كافيه مساء الجمعة الماضية، بشكل مفاجىء، أثناء ترديده أغنية، وأعلن اعتزاله و ترك الغناء وعاد الى سبيل الهداية، نسأل الله له الثبات.

الخرطوم: (كوش نيوز)