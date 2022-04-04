شاهد بالفيديو والصور: حكاية الراجحي وزراعة القمح في السودان





الملياردير المسلم العربي السعودي، الشيخ سليمان الراجحي، رجل البر والإحسان، الذي كان ينوي زراعة نصف مليون فدان قمح، في السودان، بالولاية الشمالية، محلية الدبة،



وفعلا كان قدر شرع، وبدأ بداية جادة، وكان مشروعه غير ربحي، وكان سيكفي السودان، وكل الدول العربية من الحوجة للقمح، تمت المهاجمة عليه مباشرة في شخصه في عهد حكومة قحط التعيسة!! من قبل لجان مقاومة القحاطه الوحشية الهمجية البربرية الجهولة، واجهة حزب الملاحدة الشيوعيين المجرمين، بمحلية الدبة، فقامت حكومه الناشطين البربرية الهمجية حكومة (حمدوك ) حكومة الجهلاء، بالوقوف مع من يسمى وهما وكذبا وإفكا بلجان مقاومة الشيوعيين الملحدين، بالثوار، بل كانوا مجرد ثيران هايجة!!

فقام حثالة من جهلاء لجان القمامة الغوغائية، دون وجه حق!! بالهجوم المباشر على رجل البر والمسلم العملاق سليمان الراجحي!! الذي ما كان ينوي إلا الخير للسودان والسودانيين، بإيذايئه في شخصه وجها لوجه، وشتيمته، من شرزمة من شياطين الإنس الأشرار اللؤماء السفهاء، فغادر المسلم العملاق رجل البر والإحسان وترك السودان!! والٱن المحاولات جارية للتحنيس!! ولعوده الرجل!!





#اي حجم دمار هذا الذي فعله هؤلاء القحاطة العملاء الخيناء الجهلاء بوطننا السودان؟؟!!

*متداول