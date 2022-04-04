شاهد بالفيديو والصور: حكاية الراجحي وزراعة القمح في السودان
الملياردير المسلم العربي السعودي، الشيخ سليمان الراجحي، رجل البر والإحسان، الذي كان ينوي زراعة نصف مليون فدان قمح، في السودان، بالولاية الشمالية، محلية الدبة،
وفعلا كان قدر شرع، وبدأ بداية جادة، وكان مشروعه غير ربحي، وكان سيكفي السودان، وكل الدول العربية من الحوجة للقمح، تمت المهاجمة عليه مباشرة في شخصه في عهد حكومة قحط التعيسة!! من قبل لجان مقاومة القحاطه الوحشية الهمجية البربرية الجهولة، واجهة حزب الملاحدة الشيوعيين المجرمين، بمحلية الدبة، فقامت حكومه الناشطين البربرية الهمجية حكومة (حمدوك ) حكومة الجهلاء، بالوقوف مع من يسمى وهما وكذبا وإفكا بلجان مقاومة الشيوعيين الملحدين، بالثوار، بل كانوا مجرد ثيران هايجة!!
فقام حثالة من جهلاء لجان القمامة الغوغائية، دون وجه حق!! بالهجوم المباشر على رجل البر والمسلم العملاق سليمان الراجحي!! الذي ما كان ينوي إلا الخير للسودان والسودانيين، بإيذايئه في شخصه وجها لوجه، وشتيمته، من شرزمة من شياطين الإنس الأشرار اللؤماء السفهاء، فغادر المسلم العملاق رجل البر والإحسان وترك السودان!! والٱن المحاولات جارية للتحنيس!! ولعوده الرجل!!
#اي حجم دمار هذا الذي فعله هؤلاء القحاطة العملاء الخيناء الجهلاء بوطننا السودان؟؟!!
*متداول
2 تعليقات
بارك الله فيه
الشعب كسلان و رمتالي و عايش على تاريخ الاجداد
اتمنى ان تخرج كل و سائل الاعلام و في مقدمتها القنوات التلفزيونيه للشوارع و اماكن المظاهرات و التروس و الاسواق و التجمعات في كل بقاع البلاد من اجل عمل مقابلات مع الشباب و غيرهم على ان لا يخرج الحوار و الاسئله عن دائرة الزراعة و الانتاج.
سوف يكتشف هذا الشعب حقيقته و نسبة البطاله و انعدام المسؤوليه.
شباب يطالب بالخبز و غيره لكنه غير مستعد للعمل بالزراعه لاطعام نفسه و توفير قوته بل يريد ان تشحد له الدوله ثم تطعمه.
على القوات النظاميه شد القاش و اخراج الدفارات العسكريه و شحن هؤلاء الرمتاله و الشماسه و المقاطيع و كل من يخرج لترس او المظاهرات و ي المشاريع الزراعية جوك ناس و ما تنسوا كم كلب من النوع الجهااااامه داك للحراسه و اى واحد يحاول يهرب معروف عمو الكلب بعمل ليهو شنو و انا كان معاكم بجيب ليهم اسود و فهود جائعه تحرسهم و البعمل بلبله و لا بتعب نفسي معاهو بفتح الباب و بدفره جوه بقول ليهو يلا ادخل كمل جوطتك دى مع الجماعه الجيعانين زيك ديل.