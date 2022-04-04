شاهد بالفيديو: يسيئون للسودان ويسخرون منه بعد أغترابهم … شباب سودانيين يثيرون الغضب بمواقع التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله عدد من الشباب الذين يقيمون خارج السودان وهم يضحكون في تباهي وتفاخر بوجودهم في دولة يكثر بها الثلج.



وبحسب ماشاهدت محررة( كوش نيوز ) فقد أرسل الشباب الثلج للشعب السوداني لتجهيز مائدة رمضان .

رواد مواقع التواصل الإجتماعي إستنكروا مافعله الشباب حيث ذكر بعضهم يبدو أنهم فرحين بتواجدهم خارج السودان وتعمدوا فعل ذلك حتي يكشفو للمواطن السوداني مدي الرفاهية التي يعيشون بها.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)