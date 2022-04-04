أغاني وأغاني “اليوم الثالث” 2022





أغاني و أغاني _ ٢٠٢٢

(٣)

يبتدر الأستاذ مصعب الصاوي حلقة اليوم الثالث و هو لا يزال يواصل محاولته إستنساخ نسخة أخرى من البروفسور الراحل المقيم علي المك و لا غضاضة في ذلك ، فالبروفيسور علي المك ظاهرة ثقافية و أدبية فريدة في تأريخنا الثقافي و الأدبي و الفني و الأكاديمي و التأسي بمثله فلاحُ ، لكن تجاربه التي صاغت شخصيته لا يمكن للصاوي خوضها من خلال السير حذو حافره ، فلا وجود للدكتور إحسان عباس معلماً و لا صلاح أحمد إبراهيم رفيقاً و لا عبد العزيز داوود صديقاً ، و نحن و مصعب في زمان غير الزمان و رجال غير الرجال ، و على مصعب الصاوي أن يتنازل عن معايير ذلك الزمان فلا المشاهد هو ذات المشاهد و لا المغني هو ذات المغني ، و مصعبٌ جدير بأن يصنع شخصيته الخاصة التي تناسب زمانه و مجايلييه ، بعيداً عن محاولة تقليد الراحل العظيم البروفسور علي المك حتى على مستوى نبرة الصوت و أسلوب الحديث ، فما يهم المتلقي هنا هو المحتوى الذي يُقدم ، من معالجات نقدية و سرد لتاريخ الغناء و المغنيين ، و إعادة تقديم هذا التراث الغنائي عبر أصوات شابة و تقديم هذا الأصوات لملء الفراغ الذي شهدته ساحاتنا الفنية بسبب غياب جيل الرواد .

كمال ترباس يعود هذا المساء لإحتلال مقعد اليسار في ترتيب الحضور إلى جانب حامل شعلة العهد الجديد مصعب الصاوي .

إستهل الفنان كمال ترباس حلقة هذا المساء برائعة الراحل المقيم السر قدور ( نسيم شبال) و هي من ألحان الفنان كمال ترباس نفسه .

و كمال ترباس هو أكثر الفنانين حظاً في التعامل مع الراحل السر قدور .

( سايق دلالو علي ) من كلمات و ألحان الأستاذ السر قدور قدمها لنا الفنان شكر الله عز الدين و هي واحدة من عشرة أغنيات جمعت الفنان كمال ترباس بفقيدنا العظيم الأستاذ السر قدور .

الفنانة هدى عربي نجمة المواسم السابقة بلا منازع ، واصلت الظهور الباهت للحلقة الثالثة توالياً ، و يبدو أن هدى أصبحت أقل إهتماماً بما تقدمه من خلال البرنامج ، فهي على مستوى مسيرتها الفنية و تواجدها في ساحة المغنيين و المغنيات لم تسجل تراجعاً يبرر هذا التراجع الذي بدت عليه خلال مفتتح هذا الموسم من مواسم البرنامج الذي قدمت له و قدم لها الكثير .

قدمت لنا الفنانة هدى عربي هذا المساء من كلمات و ألحان راحلنا المقيم السر قدور ( عيونك فيها شي يحير ) و هي من الأعمال التي جمعت ضيف الحلقة الفنان كمال ترباس و فقيدنا العزيز الأستاذ السر قدور .

( إنصاف ) من كلمات الشاعر العظيم عبدالرحمن الريح و من ألحان الفنان الراحل التاج مصطفى

قدمها لنا هذا المساء الفنان كمال ترباس .

الفنان الشاب أحمد محمد عوض قدم لنا في ختام حلقة اليوم رايعة الراحل المقيم السر قدور ( الريد يجمع و يفرق ) ، و أحمد محمد عوض ننتظر منه الكثير في ساحة التجديد الخاص بفن الغناء الشعبي ، و هذا ما سنتحدث عنه في حلقات قادمة بإذن الله .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين