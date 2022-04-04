أغاني وأغاني “اليوم الثالث” 2022
أغاني و أغاني _ ٢٠٢٢
(٣)
يبتدر الأستاذ مصعب الصاوي حلقة اليوم الثالث و هو لا يزال يواصل محاولته إستنساخ نسخة أخرى من البروفسور الراحل المقيم علي المك و لا غضاضة في ذلك ، فالبروفيسور علي المك ظاهرة ثقافية و أدبية فريدة في تأريخنا الثقافي و الأدبي و الفني و الأكاديمي و التأسي بمثله فلاحُ ، لكن تجاربه التي صاغت شخصيته لا يمكن للصاوي خوضها من خلال السير حذو حافره ، فلا وجود للدكتور إحسان عباس معلماً و لا صلاح أحمد إبراهيم رفيقاً و لا عبد العزيز داوود صديقاً ، و نحن و مصعب في زمان غير الزمان و رجال غير الرجال ، و على مصعب الصاوي أن يتنازل عن معايير ذلك الزمان فلا المشاهد هو ذات المشاهد و لا المغني هو ذات المغني ، و مصعبٌ جدير بأن يصنع شخصيته الخاصة التي تناسب زمانه و مجايلييه ، بعيداً عن محاولة تقليد الراحل العظيم البروفسور علي المك حتى على مستوى نبرة الصوت و أسلوب الحديث ، فما يهم المتلقي هنا هو المحتوى الذي يُقدم ، من معالجات نقدية و سرد لتاريخ الغناء و المغنيين ، و إعادة تقديم هذا التراث الغنائي عبر أصوات شابة و تقديم هذا الأصوات لملء الفراغ الذي شهدته ساحاتنا الفنية بسبب غياب جيل الرواد .
كمال ترباس يعود هذا المساء لإحتلال مقعد اليسار في ترتيب الحضور إلى جانب حامل شعلة العهد الجديد مصعب الصاوي .
إستهل الفنان كمال ترباس حلقة هذا المساء برائعة الراحل المقيم السر قدور ( نسيم شبال) و هي من ألحان الفنان كمال ترباس نفسه .
و كمال ترباس هو أكثر الفنانين حظاً في التعامل مع الراحل السر قدور .
( سايق دلالو علي ) من كلمات و ألحان الأستاذ السر قدور قدمها لنا الفنان شكر الله عز الدين و هي واحدة من عشرة أغنيات جمعت الفنان كمال ترباس بفقيدنا العظيم الأستاذ السر قدور .
الفنانة هدى عربي نجمة المواسم السابقة بلا منازع ، واصلت الظهور الباهت للحلقة الثالثة توالياً ، و يبدو أن هدى أصبحت أقل إهتماماً بما تقدمه من خلال البرنامج ، فهي على مستوى مسيرتها الفنية و تواجدها في ساحة المغنيين و المغنيات لم تسجل تراجعاً يبرر هذا التراجع الذي بدت عليه خلال مفتتح هذا الموسم من مواسم البرنامج الذي قدمت له و قدم لها الكثير .
قدمت لنا الفنانة هدى عربي هذا المساء من كلمات و ألحان راحلنا المقيم السر قدور ( عيونك فيها شي يحير ) و هي من الأعمال التي جمعت ضيف الحلقة الفنان كمال ترباس و فقيدنا العزيز الأستاذ السر قدور .
( إنصاف ) من كلمات الشاعر العظيم عبدالرحمن الريح و من ألحان الفنان الراحل التاج مصطفى
قدمها لنا هذا المساء الفنان كمال ترباس .
الفنان الشاب أحمد محمد عوض قدم لنا في ختام حلقة اليوم رايعة الراحل المقيم السر قدور ( الريد يجمع و يفرق ) ، و أحمد محمد عوض ننتظر منه الكثير في ساحة التجديد الخاص بفن الغناء الشعبي ، و هذا ما سنتحدث عنه في حلقات قادمة بإذن الله .
غداً إن شاء الله نلتقي ،،،
كمال الزين
تعليق واحد
مصعب الصاوي من بيت أخرج ابن عمته الدكتور منصور خالد وقبله السفير الدكتور أمير الصاوي والدكتور مصطفى الصاوي وعشرات الكبار، وهو بصراحة لا يقل عن علي المك إلا بما يميز كل شخصية، وما وجده علي المك في الجامعة وجده مصعب في الحوش والحلة والجامعة، فلك التحية أستاذ كمال وهذا للمعلومية فقط وليس لشيء آخر وأنا من حيران د.علي المك ومن محبي مصعب الجميل الرائع.