شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء فرنسية تقدم فاصل من الرقص مع الفنان محمد بشير على أنغام (ست الودع) والمطرب يعجب بها ويصفها بــ(العسل)





أشعلت الحفلات التي أحياها المطرب السوداني الشاب محمد بشير بعدد من المدن الفرنسية قبل بداية شهر رمضان المبارك, مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت مقاطع من حفلات نجل الفنانة الشهيرة حنان بلوبلو في شكل فيديوهات تم تصويرها عبر هواتف بعض السودانيين المقيمين بفرنسا وشهدوا الحفلات.

ومن ضمن المقاطع التي وجدت حظها من التداول مقطع للفنان ظهر من خلاله وهو يقدم فاصل من الرقص على أنغام الأغنية السودانية الشهيرة (ست الودع) والتي كان يتغنى بها.

ولعل أكثر ما لفت أنظار رواد مواقع التواصل في المقطع القصير رقص إحدى الفتيات الحسناوات معه, حيث اختلف المعلقون في هويتها حيث أكد عدد كبير من المعلقين أن الفتاة فرنسية بينما ذكر القليل منهم أنها من أصل سوداني.

الفتاة الحسناء وبحسب رصد محررة موقع النيلين خطفت الأضواء بمشاركتها الرقصات, وهو الأمر الذي أسعد الفنان ما دفعه لوصفها بالعسل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين