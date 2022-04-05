المؤتمر الشعبي: يستحيل أن نكرر أخطاء الماضي بالمشاركة في الانقلاب





قطع الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، د. كمال عمر، بأنهم لم ولن يكرروا أخطاء الماضي في دعم الانقلاب أو المشاركة فيه.

وقال كمال عمر في تصريح لـ”الجريدة” بأنهم أعلنوا موقفهم بأن ما حدث في ٢٥ أكتوبر هو انقلاب عسكري وجددوا موقفهم منه مرارًا بالسعي مع القوى السياسية التي تسعى لتكوين مركز موحد لمناهضته.

ونفى كمال عمر ما شاع من أنباء بأن المؤتمر الشعبي وعدد من الأحزاب يسعون لتكوين حاضنة سياسية جديدة تعطي شرعية للانقلاب، قاطعاً بأنهم ضد الانقلاب والمشاركة السياسية في حكومته، وكشف عمر بأنه شارك في ورشة لتجميع المبادرات السياسية ضمت عدداً من القوى السياسية، وقال بأن الشعبي يسعى لتكوين تحالف كبير ضد الانقلاب مع القوى السياسية الأخرى، وأكد عمر بأنهم لن يخونوا الشعب السوداني ولا دماء الشهداء، وأوضح بأنهم مع الحكومة المدنية ويسعون مع القوى السياسية لتكوين مركز موحد لمناهضة الانقلاب داعياً الشعب السوداني للخروج ومناهضة ما وصفها بحكومة الجوع والقهر.

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة