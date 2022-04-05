قوى الحرية والتغيير( التوافق الوطني) تعلن عن هيكل جديد
أعلنت قوى الحرية والتغيير(التوافق الوطني) في مؤتمر صحفي بمبر وكالة السودان للأنباء اليوم وعن هيكل جديد قدمه جمعة الوكيل القيادي بحركة جيش تحرير السودان، عضو الحرية والتغيير والذي جاء كالآتي:
١-الامين العام/ أ. مبارك عبدالرحمن اردول
٢-نائب الأمین العام /د. سليمان صندل ٣-نائب الامين العام/أ. نورالدائم محمد احمد طه ٤-ناطق رسمي/ د.محمد زكريا فرج الله ٥-ناطق رسمي/ د. جمعة وكيل انقل ٦-ناطق رسمي/ جنرال السنوسي محمد كوكو ٧-ناطقة رسمية/ د. ليندا زين العابدين ٨-الأمین السیاسي/ أ. ابوعبيدة الخليفة التعايشي ٩- أمین الشئون الخارجیة/أ. احمد تقد لسان ١٠-امین الشئون المالیة/ أ. الصادق شايبو ١١-أمین الإعلام/أ. عماد الدين جابر ١٢-امین شئون المرأة والطفل/أ. آمنة صالح ١٣-أمین الشئون التنظیمیة/أ. سليمان احمد نمر ١٤-أمین النازحین واللاجئین/أ. معتصم يوسف مصطفي ١٥-امين شؤون الولایات/ أ. هاشم عباس يوسف ١٦-أمین الشئون الاجتماعية/أ. احمد ابوالقاسم ١٧-أمین الشباب والطلاب/بابو حمد مكي ١٨-أمین الشئون القانونیة وحقوق الإنسان/ الهادي عجب الدور ١٩-نائب امین شئون المرأة والطفل/التحالف السوداني ٢٠- نائب أمین النازحین واللاجئین/يسمي لاحقا ٢١-نائب امین الشئون المالیة/ / أ. ابوهريرة احمد محمد ٢٢-نائب أمین الإعلام/ أ. الحاج أحمد ابكر ٢٣-نائب أمین الشباب والطلاب/أ. محمد موسي بادي ٢٤-نائب أمین الشئون التنظیمیة/أ. محمد شريف ٢٥-نائب امين شؤون الولایات/أ. فؤاد محمد شاويش ٢٦-نائب أمین الشئون القانونیة وحقوق الإنسان/ أ. محمود كورينا
وكالة سونا