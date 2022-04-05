شاهد بالفيديو.. سوداني يلجأ إلى طريقة غريبة لتلطيف حرارة الشمس أثناء الصيام أدهشت رواد التواصل





لجأ مواطن سوداني إلى طريقة غريبة لتلطيف حرارة الشمس أثناء الصيام في شهر رمضان، أثارت دهشة مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو لجوء شاب سوداني، لوضع علف (البرسيم) على كامل بدنه بمثابة غطاء، ورشه بالماء، بغرض تلطيف الجوّ في مكان عمله.

ويشهد السودان موجات حر وسموم غير مسبوقة في مثل هذا الوقت من العام، ارتفعت فيها درجات الحرارة، عن المعدل الطبيعي بمقدار 10درجات في بعض مناطق السودان، وفق إفادة خبير الأرصاد عوض إبراهيم.

الخرطوم: (كوش نيوز)