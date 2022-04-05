شاهد فيديو الحلقة.. كمال الزين: أغاني وأغاني 2022 | الحلقة الرابعة





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

(٤)

تدور حلقة هذا المساء حول مفردة تتردد كثيراً في الغناء السوداني و هي مفردة ( يا حليلو) ، و هي مفردة ليست سودانية قحة و لا يختص بها أهل السودان فحسب ، فهي من دارج القول في جزيرة العرب و الخليج و تستخدم للحنو على الصغير .

الشاعر السوداني الكبير عثمان خالد كتب رائعة الفنان الراحل حمد الريح ( إلى مسافرة ) و التي يبتدرها بالجملة المتموضعة حولها حلقة اليوم ( حليلو قال ناوي السفر ) .

الفنان الشاب عاطف السماني في ظهورها الأول بحلقات البرنامج ، قدم لنا هذا المساء ( إلى مسافرة ) ، و عاطف السماني موهبة كبيرة في فن الأداء و صوت جميل رغم تأثره بأسلوب و صوت الفنان الكبير النعيم بورسودان ، و النعيم بورسودان فنان لم يلق حظه من الانتشار الذي يتناسب و موهبته و صوته ، إلا أنه كان صاحب التأثير الأكبر على جيل بأكمله بمن فيهم عاطف السماني و شكرالله عزالدين اللذان يشاركان في هذه النسخة من مواسم البرنامج ، و سر النعيم و سحره يتجلى في كونه صاحب تأثير مباشر و غير مباشر على الكثير من المغنيين ، و عاطف السماني إستطاع أن يتخذ طريقاً مختلطاً بين أسلوب النعيم و صوته و أداء الفنان الكبير النور الجيلاني و أسلوبه أيضاً ، و هو خليط قد يستطيع عاطف السماني من خلاله و بشيء من الاجتهاد و التركيز و الجدية أن يقدم لنا فنان كبير و مؤدي عظيم .

من كلمات الراحل المقيم فقيدنا العزيز السر قدور ( يا حليلك يا أسمر ) و من ألحان الموسيقار العظيم العاقب محمد حسن ، قدمها لنا شكرالله عزالدين و مكارم بشير في أداء مشترك ، و هي من أعمال نجم جيل السبعينيات الفنان الكبير نجم الدين الفاضل .

من خلال ألحان الموسيقار الكبير برعي محمد دفع الله ( يا حليلهم دوام بطراهم) و من كلمات الشاعر الكبير عبد المنعم عبد الحي ، كان الظهور الأول للفنانة ( لينا قاسم ) هذا الموسم ، و ( لينا قاسم ) صوت جميل راكز رغم أنها تستطيع تقديم أداءً أفضل عبر إختيار أعمال سيد خليفة و إسماعيل عبد المعين و العاقب محمد حسن و التعاون مع شعراء و ملحنين يقدمون أعمالاً قريبة إلى السلم الخماسي و هو الأسلوب الذي تستطيع الغناء من خلاله بطلاقة و إجادة أكثر .

( حليل زمن الصبا ) من كلمات الشاعر الكبير عبيد عبد الرحمن و من ألحان الحاج محمد أحمد سرور إستمعنا لها بصوت و أداء الفنانة هدى عربي التي لازالت تقدم أداءً لا يمت لأداءها الذي ألفناه في المواسم السابقة بصلة .

في ختام الحلقة قدم لنا الفنان الشاب مأمون سوار الدهب ( ناس معزتنا ) رائعة الراحل المقيم الأمين عبد الغفار و هي من كلمات و ألحان الفنان الراحل الأمين عبد الغفار .

غدا إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين

