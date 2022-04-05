بروفيسور سر الختم عثمان يتسلم مهامه مديرا لجامعة القرآن الكريم





تسلم بروفيسور سرالختم عثمان الأمين الثلاثاء مهامه رسمياً مديرا لجامعة القرآن الكريم من المدير السابق بروفيسور عمر السيد الطيب العباس ودبدر، بحضور الدكتور مبارك ابراهيم التجاني نائب مدير الجامعة ووكيل الجامعة الدكتور يعقوب ابراهيم الحاج والدكتور محمد حمزة الشريف مدير العلاقات العامة والإعلام.

وأكد البروفيسور سر الختم عثمان ان سنة الحياة التعاقب فلا خلود فيها، وأثنى على جهود البروفيسور عمر السيد الطيب العباس الذي قاد الجامعة في ظروف بالغة التعقيد، ورغم ذلك استطاع بحكمته وسداد رأيه ان يحافظ على مقاصدها واستقرارها، وذلك بما حباه به الله من قبول في الأوساط كافة.

من جهة أخرى جدد التزامه السير قدما في مسيرة الجامعة الموحدة بكل التنوع الذي تذخر به، وأنه مديرا لكل ذلك التنوع دون محاباة لأحد او جهة أو لون، وأكد على انسجام الإدارة العليا بوجود الدكتور مبارك إبراهيم التجاني نائبا للمدير والدكتور يعقوب إبراهيم الحاج وكيلا للجامعة.

وبشر بعهد جديد تحفظ فيه الحقوق وتؤدى الأمانات ويجتمع فيه الصف والانسجام للجامعة، لأن الواجب هو الذي يحتم ذلك، كما ذكر بأن المنهج الذي يقوم عليه العمل في الجامعة بإذن الله التيسير وفقا لمؤسسية الإدارات المختلفة بالجامعة مع مطابقة القوانين والأسس واللوائح.

هذا وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد أصدر قراراً بتاريخ 29 مارس 2022م بتعيين البروفيسور سر الختم عثمان الأمين مديراً للجامعة وترفيع الدكتور مبارك إبراهيم التجاني بتعيينه نائباً للمدير خلفاً للبروفيسور صلاح إبراهيم عيسى .

الخرطوم 5-4-2022 (سونا)