شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تتحدث بجرأة تحسد عليها: لو كنت ولد لمدة 24 ساعة لقمت بالتبول في الشارع العام بسبب ما نعانيه نحن الفتيات ولقمت بشيء آخر أكثر خطورة





خلال جولة بالشارع العام استطلعت إحدى المذيعات فتاة جامعية وطرحت عليها سؤال غريب وهو ما هو الأمر الذي ستفعليه لو تحولتي ولد في خلال 24 ساعة.

وبحسب ما شاهدت موقع النيلين فقد ردت الفتاة بجرأة تحسد عليها: حيث أكدت لها أنها ستقوم بالتبول في الشارع العام, وسط ضحكات المذيعة التي تفاجأت برد الفتاة.



وذكرت الفتاة في تبريرها للأمر أن هذا الفعل تعاني منه معظم الفتيات, كما كشفت عن أمر آخر كانت ستقوم به في حالة انها أصبحت ولد.

حيث أكدت أنها ستقوم بفتنة كبيرة بين الشباب والفتيات, وأوضحت أن على استعداد لغش جميع الفتيات وفتنتهم مع بعضهم البعض.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين