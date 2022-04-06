شاهد بالصورة.. الصحفية التي رمت التوم هجو بحذائها تظهر خلال التحقيق معها في النيابة وهي ترتدي حذاء واحد





تحصلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صورة حديثة للصحفية السودانية صفاء الفحل والتي أثارت ضجة غير مسبوقة اليوم الثلاثاء.

وذلك بعد أن ألقت بحذائها على القيادي بالجبهة الثورية “التوم هجو”، أثناء مؤتمر صحفي، لقوي الوفاق الوطني، بمقر وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ونشرت الصفحات التي تتابعها محررة موقع النيلين صورة للصحفية وهي داخل مباني النيابة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وظهرت الصحفية التي تصدرت التريند على مواقع التواصل السودانية وهي جالسة على كنبة قبل التحقيق معها في الواقعة التي أثارت ضجة غير مسبوقة وهي ترتدي حذاء واحد.

حيث ظهرت قدمها اليمنى حافية وأكد معلقون وساخرون أن أفراد الأمن وأفراد الحراسة الشخصية لم يمهلوا الصحفية وقتاً لأخذ الحذاء الشهير وأقتادوها لمقر النيابة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين