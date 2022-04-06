شاهد بالصورة.. بعد أن تم تنصيبها ملكة لجمال السودان.. الراقصة آية أفرو تعود لإثارة الجدل ببنطلون الجينز الضيق





نشرت صفحات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للمودل والراقصة المثيرة للجدل آية أفرو ظهرت من خلالها وهي مبتسمة خلال جلسة تصوير حديثة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت النجمة التي منحها متابعيها وبعض مرتادي مواقع التواصل لقب ملكة جمال السودان بعد غيبة من الظهور على مواقع التواصل.

آية أفرو وكعادتها في إثارة الجدل فقد اختارت خلال جلسة التصوير أن ترتدي بنطلون الجينز الضيق وهو ما لفت أنظار المتابعين وجعلهم يتنافسون على كتابة تعليقاتهم التي انقسمت ما بين الانتقاد والسخرية والغزل.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين