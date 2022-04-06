انتشار عسكري كثيف بالخرطوم





يسود المشهد السوداني ترقب لمواكب احتجاجية ينتظر أن تنطلق اليوم الأربعاء، استبقها الجيش بانتشار كثيف في محيط القيادة العامة وقصر الرئاسة.

وقال شهود عيان لـ”العين الإخبارية” إن الجيش انتشر على امتداد مقر القيادة العامة، إلى “صينية بري” شرقاً، والمؤسسات السيادية المجاورة لقصر الرئاسة.

وبحسب الشهود، فإن الجيش منتشر أيضاً في شارع المطار على مقربة من البوابة الرئيسية لمطار الخرطوم الدولي، وفي مداخل الجسور؛ خاصة جسر النيل الأبيض، قبالة المجلس التشريعي “البرلمان” والسلاح الطبي وسلاح المهندسين.

وشملت الإجراءات أيضا إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث بالحاويات، فيما بقي جسرا الحلفايا وسوبا، مفتوحين أمام حركة المرور، وذلك إنفاذا لقرار اتخذته اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم.

وذكر شهود أن السلطات قامت فجر الأربعاء بإفراغ محطة المواصلات الرئيسية بالسوق العربي المجاور للقصر الجمهوري وأمرت سائقي المركبات بمغادرة المكان.

وجرى تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي أظهرت تجاوز مواطنين للحاويات التي أغلقت بها الجسور .

صحيفة الصيحة