شاهد بالفيديو.. خطوبة وتلبيس للدبل بين متظاهر ومتظاهرة أثناء المليونية وفي نهار رمضان وساخرون: (فشلت المظاهرة وحولتوها خطوبات)





شهدت تظاهرة اليوم 9 أبريل بوسط الخرطوم حدث أثارة ضجة كبيرة صاحبتها ردود أفعال واسعة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل شاب وفتاة قاما بإعلان خظوبتهما وسط تصفيق وصافرات الشباب الذين كانوا يتظاهرون بوسط الخرطوم.

ولم يكتفي المخطوبين بذلك بل قاما بتلبيس بعضهما (دبل) الخطوبة التي جهزها الشاب وأخرجها من جيبه, وبعد مباركة الحاضرين لهم قام الشاب بمسك خطيبته من يدها وأخذها لموقع آخر.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد تبارى مرتادي مواقع التواصل على نشر تعليقاتهم الساخرة, وجاء التعليق الأبرز والذي حصل على أكثر التفاعلات من متابع قال فيه: (فشلت المظاهرة والمليونية الفاشلة وقلتوا أحسن تحولوها خطوبات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين