شاهد بالصورة والفيديو.. بملابس شبه عارية وتظهر مناطق حساسة من جسمها.. الفنانة السودانية جواهر تغني في حفل خاص وتثير ضجة غير مسبوقة





أثارت الفنانة السودانية جواهر ضجة واسعة وذلك على خلفية ظهورها المثير في حفل خاص تغنت فيه بإحدى صالات الأفراح بالسودان.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة بملابس عارية أظهرت مناطق حساسة من جسمها حسبما كتب ناشرو المقطع على منصات مواقع التواصل.

الفستان الذي ظهرت به جواهر ظهر مفتوح وأظهر ساقيها واجزاء من فخذيها, وهو الأمر الذي أغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تابعوا المقطع.

الفنانة المعروفة تغنت خلال الحفل بأغنية (بريا بريا) المعروفة, ليرد عليها احد المتابعين في تعليق رصدته محررة موقع النيلين قال فيه (يا جواهر نعم الأغنية حقتنا لكن اللبس بتاعك دا لا حقنا ولا بشبهنا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين