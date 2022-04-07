شاهد بالفيديو.. المقرئ السوداني الراحل شيخ نورين يصيب متابع سعودي بالذهول وسيدة مسيحية ترد عليه: (لا تستعجب أنا مسيحية لكن صوته مهدئ للاعصاب وانا بحب اسمعه على طول)





نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لمتابع سعودي, ظهر من خلاله وهو في حالة ذهول وانبهار من تلاوة للشيخ والمقرئ السوداني الراحل نورين محمد صديق.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الذهول والاعجاب من المتابع السعودي الذي ظل مندهشا من جمال صوت الشيخ الراحل ما جعله يكتب (صوته من عالم ثاني).

وفي وسط ذهول الرجل ظهرت سيدة من خلال التعليقات المرفقة في المقطع فاجأت الجميع حينما كتبت: (لا تستعجب أنا مسيحية لكن صوته مهدئ للاعصاب وانا بحب اسمعه على طول).

الجدير بالذكر أن المقرئ السوداني الشهير، نورين محمد صديق، قد انتقل إلى رحمة مولاه في مساء الجمعة 6 نوفمبر من العام 2020 برفقة ثلاثة آخرين من حفظة القرآن الكريم، إثر حادث سير.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين