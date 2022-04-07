شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يعود لإثارة الجدل بتوزيعه لأموال على الفقراء والمساكين من داخل مسيده وأمام الكاميرا وساخرون يطلقون عليه اسم مرجان أحمد مرجان





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى السوشيال ميديا, ظهر من خلاله الشيخ السوداني المثير للجدل الأمين عمر الأمين وهو يوزع كمية من الأموال على الفقراء والمساكين.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد استقبل الشيخ الأمدرماني المعروف بمسيده عدد كبير من النساء اللاتي يطلبن المساعدة.

حيث قام الشيخ والذي ظهر وهو في جو روحاني بديع على خلفية مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي كان يردده أحد المادحين من داخل المسيد, بتوزيع الأموال على النساء اللاتي دخلن عليه في صفوف منتظمة.

تصرف شيخ الأمين صنع انقسامات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مشيد ومتدح له وما بين ساخر ومنتقد له.

حيث ترى الفئة الأولى بحسب ما تابعت محررة موقع النيلين أن الخطوة التي أقدم عليها الشيخ تدل على كرمه وشهامته وحبه لمساعدة المحتاجين.

بينما ترى الفئة الأخرى والمنتقدة أن هذا الفعل فيه رياء وشبهه أحدهم بالممثل المصري عادل إمام في فيلمه مرجان أحمد مرجان والذي ظهر فيه وهو ينفق أمام الكاميرات, إحدى الساخرات من ضمن المعلقين كتب تعليق ساخر قالت فيه (المفروض انه يدك الشمال م تعرف انه اتصدقت خلي السودان كلو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين