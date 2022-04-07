ما حقيقة تبرئة عمر البشير وإطلاق سراحه؟





ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما في السودان منشورات ادّعت أن المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق عمر البشير برأته وأمرت بإخلاء سبيله.

وجاء في هذه المنشورات التي أرفقت بصور لعمر البشير “البشير خارج السجن (..) المحكمة تعلن براءة عمر البشير من كلّ التّهم الموجّهة ضدّه وتأمر بإطلاق سراحه فورا”.

ملفّات قضائيّة ثقيلة

وكشفت وكالة فرانس برس أن هذا الادّعاء غير صحيح، فالبشير ما زال حتى تاريخ صدور هذا التقرير يُحاكم في السودان بتهم منها ما يتصّل بالانقلاب العسكري عام 1989، وهو يمثل أمام المحكمة أسبوعيا.

في العام 2019، صدر حكم بالتحفّظ على البشير في “دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين” بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضدّه.

صحيفة المرصد