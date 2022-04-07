لجنة الأطباء: شهيد في مواكب (6 ابريل)





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط شهيد في مواكب اليوم الأربعاء (6 ابريل)، إثر إصابته برصاصة.

وقالت في بيان، إنه ارتقت روح الشهيد الطيب عبد الوهاب- (19) سنة، إثر إصابته برصاصة خلال مليونية 6 ابريل في مدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، “اخترقت الرصاصة الشريان الفخذي وخرجت بالإلية”.

واتهمت اللجنة القوات الأمنية بالاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية والصحية بمستشفى شرق النيل، وعلى خلفية ذلك أغلقت طوارئ المستشفى.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للشهداء الذين أحصتهم اللجنة منذ 25 أكتوبر ارتفع إلى (94) شهيداً.

صحيفة الصيحة