بالفيديو.. مقيمان سودانيان يدخلان مسجد ويطلبان التبرع لعلاج والدهما المريض .. وهذه ردة فعلهما عندما طلب أحد المصلين إبراز هويتهما





وثق مقطع فيديو حصلت صحيفة المرصد عليه حصرياً ، محاولة وافدين سودانيين الاحتيال على رواد مسجد رحيم في حي السلام، أمس الثلاثاء ، والاستيلاء على أموالهم حيث طالبوهم بالتبرع لهما مدعين أن والدهما في المستشفى ويحتاج إلى 20 ألف ريال تكلفة العلاج.

وأظهر الفيديو الوافدين ينزلان من سيارة أجرة توقفت أمام المسجد ثم توجها إلى الداخل وبدأ أحدهما يتحدث إلى المصلين مدعي أن والدهما في المستشفى ويحتاج إلى علاج بتكلفة 20 ألف ريال وطالبهم بمساعدتهما ماديا لتدبير مبلغ العلاج.

وأبان الفيديو تدخل أحد المصلين والذي طالبهما بإبراز هويتهما للتأكد من صدق روايتهما إلا أنهما رفضا وسارع أحدهما بإبلاغ قائد السيارة ليقوم بتشغيلها ويستعدوا للمغادرة خوفا من انكشاف أمرهم.

وأظهر الفيديو استجابة قائد السيارة لهما وسارع بفتح الباب الخلفي ثم خرج الوافدان مسرعين وتمكنا من ركوب السيارة بينما حاول عدد من رواد المسجد اللحاق بهما دون جدوى.

وقال ناشر المقطع أن ما حدث مجرد واقعة في إطار مسلسل استغلال طيبة الناس وحسن نيتهم وحبهم الخير خاصة خلال شهر رمضان والاستيلاء على أموالهم دون حق.

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صحيفة المرصد