الثروة الحيوانية تجيز مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص





اجاز اجتماع الشراكات بين القطاع العام والخاص مشاريع مهمة وحيوية للنهوض بصادر الثروة الحيوانية .

جاء ذلك لدى إجتماع لجنة الاستثمار للشراكات بين القطاع العام والخاص التي عقدت أمس بوزارة الثروة الحيوانية برئاسة دكتور الأمير جعفر سعد وكيل الوزارة بحضور مدير إدارة التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية وممثلين من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الزراعة والغابات واتحاد المصارف السوداني واتحاد اصحاب العمل والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وأكد وكيل الوزارة أن هذه المشاريع تعد من أولويات الوزارة وستقدم للقطاع الخاص من أجل التنفيذ.

وقالت دكتورة جهاد حجار مدير عام التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية بالوزارة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة الوزارة للعام 2022م، وأن إجازتها تنعكس على أداء الصادر بصورة جيدة.

واستعرض ممثل الإيفاد دكتور نادر يوسف المشاريع التي أعدها الخبراء والمختصين في مجال الثروة الحيوانية الخاصة بإنتاج اللقاحات وتوزيعها وإنشاء المحاجر البيطرية، ومواقع التبريد والتخزين في الموانيء والمطارات.

سونا