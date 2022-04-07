الجبهة الثورية تبدأ مشاوراتها مع قوى الحرية والتغييرحول مبادرتها





التقت الجبهة الثورية اليوم برئاسة دكتور الهادي إدريس وحضور الأستاذ الطاهر حجر بقيادات المجلس المركزي للحرية والتغيير، في ثاني مشاوراتها حول مبادرة الجبهة لحل الأزمة السودانية تحت شعار( السودان أولا) بعد أن التقت أمس بالمكون العسكري.

ووصف رئيس الجبهة الثورية اللقاء بانه كان صريحا واتسم بالوضوح والشفافية والجدية موضحا أن قيادة المجلس المركزي رحبت بالمبادرة ووعدت بدراستها وإبداء ملاحظاتها والرد عليها خلال اليومين القادمين.

وأبان الهادي (لسونا) أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات مكثفة مع كل الأطراف، بما في ذلك الأطراف الدولية المتمثلة في اليونتامس والاتحاد الافريقي والايقاد وذلك في إطار إيجاد معالجات للأزمة السودانية والرجوع للمسار الديمقراطي الحر.

وكالة سونا