شاهد بالفيديو: الفنان معتز صباحي يعلن عودته للغناء ويكشف حقيقة إعتزاله





كشف الفنان معتز صباحي حقيقة إعتزاله التي كانت قبل عدة أيام خلال حفل غنائي كان من المفترض التغني فيه.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) لبرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي هيثم كابو فقد وضح صباحي حقيقة إعتزاله وذكر بأنها كانت لحظة غضب جعلته يفكر في الإعتزال إلا أنه لم يفعل.

واكتفى صباحي بالسبب الذي جعله يترك الحفل ويخرج وذلك لاسباب قرر عدم الإفصاح عنها.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)