نفير لتشييد منازل تأثرت بحرائق مجهولة في كسلا





بدأ بقرية “ود العجمي” بمحلية حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا، نفير إعادة البناء والإعمار للمنازل التي تأثّرت جراء الحرائق مجهولة المصدر خلال شهر فبراير الماضي.

وقال رئيس لجنة الخدمات بالقرية عوض الكريم بله، إن النفير يشمل (27) منزلاً تأثّر بالحرائق وسيتم بناء غرفة في كل منزل بكلفة إجمالية تبلغ (23) مليوناً و(470) ألف جنيه بواقع مليون و(610) آلاف جنيه للغرفة الواحدة بالمواد الثابتة، عوضاً عن المواد المحلية التي تسبّبت في الحرائق. وقال إن الوحدة المالية بلجنة النفير تتلقّى المساهمات العينية والمالية مباشرة، مُناشداً المؤسسات والهيئات والخيِّرين بالمساهمة في إنجاح نفير البناء والإعمار بالقرية.

صحيفة الصيحة