شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يحرج مذيعة على الهواء: (أتمنى لو يعود عمر البشير للحكم لهذا السبب…وحضرت من منطقتي لأقابله وأسلم عليه)





فاجأ شاب سوداني مذيعة في الشارع العام بأمنية لم تكن في الحسبان, وهي عودة رئيس بلاده الأسبق عمر حسن أحمد البشير للحكم مجدداً.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أجمع عدد من المعلقين على أن الشاب أحرج المذيعة التي كانت تتوقع منه إجابة غير التي سألته عنها وهي (رايك شنو نمشي لجورج قرداحي نطلب السماح من عمر البشير).

الشاب أكد من خلال حديثه أن الأمن ذهب بذهاب البشير وأنه أصبح لا يستطيع الترفيه بسبب عصابات 9 طويلة الشهيرة, وزاد على ذلك بقوله أنه حضر من شرق السودان لمقابلة الرئيس السابق.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين