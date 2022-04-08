شاهد.. رواد مواقع التواصل يسخرون من الفتاة السودانية التي تمنت أن تصبح ولد لتتبول في الشارع العام بصورة كاريكاتير مضحكة





أثارت فتاة سودانية ضجة واسعة وذلك عقب اعترافاتها خلال استطلاع أجرته معها إحدى المذيعات في الشارع العام, وبذلك بسؤال ماذا ستفعلي إذا اصبحتي ولد لمدة 24 ساعة.

وبحسب الخبر الذي نشرته محررة موقع النيلين يوم الأربعاء فقد أكدت الفتاة أنها ستقوم بالتبول في الشارع العام وذلك في حال أصبحت ولد.

وبررت الفتاة ذلك بسبب المعاناة التي تواجهها وتواجه بنات جيلها وبسبب الإحراج الكبير الذي يتعرضن له عندما يردن الذهاب للحمام.

من جانبهم فقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من تصريحات الفتاة وقاموا بنشر صورة كاريكاتير مضحكة تعبر عن حالة الفتاة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين