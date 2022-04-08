شاهد بالفيديو.. المسحراتية في السودان يشعلون أحد الأحياء قبل اذان الفجر بايقاع الزنق والكتم وفتاة تخرج من منزلها لتفاجئهم بفاصل من الرقص المثير





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار علة منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شباب سودانيون وهم يقومون بعمل المسحراتية لإيقاظ النائمين من أجل تناول السحور قبل لحظات من اذان الفجر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهر الشباب وهم يحملون إيقاعات ويغنون (قوم يلا يا نائم قوم ووحد الدائم أي أي) على طريقة أغاني الزنق والكتم المعروفة في السودان.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لم يفاجئهم طرب المسحراتية, بل فاجأهم ظهور فتاة قامت باقتحام المنظقة التي يغني ويهتف فيها المسحراتية.

حيث قامت الفتاة بتقديم فاصل من الرقص المثير, الأمر الذي جعلها مادة للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الذين سخروا منها ومن خروجها من منزلها في هذا الوقت لترقص أمام المسحراتية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين