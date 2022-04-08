عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 8 أبريل 2022





الانتباهة

مباحثات بين أعضاء بالسيادي ومركزيّ التغيير لإنهاء الأزمة

لجنة الأطباء:”28″ إصابة بينها بالرصاص وطلق خرطوش بمليونية 6 أبريل

الحكم ببراءة غندور وأنس عمر والجزولي من اتّهامات الحرب ضدّ الدولة والإرهاب

الدقير يدعو للشروع الفوري في تكوين مركز معارضة موّحد لإنهاء الانقلاب

هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

السوداني

غندور بعد تبرئته: علينا أنّ ننسى ماضي الخلافات والنزاعات

تجمّع المهنيين يعلن استمرار المقاومة ويدعو لوحدة قوى الثورة

أبو هاجة: واقع سياسي جديد وحكومة تمثّل الأغلبية التي تأذت من الفوضى

“العليا” تعيد الدفعة الثانية من مفصولي”سونا”

الصيحة

“حميدتي” يتكفّل بإنشاء مصنع لـ”الأوكسجين” بكسلا

“التغيير” تقترح تنسيقية موّحدة..تجمّع المهنيين: سنستمر في المقاومة

حيدر الصافي لـ”الصيحة”: لن نشارك مع الموالين للعسكر في تشكيل حكومة جديدة

تهديد مسؤول بشمال دارفور ونهب سيارته