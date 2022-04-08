لجنة المعلمين تتخذ خطوات تصعيدية جديدة





أمنّ اجتماع للجنة المعلمين السودانيين على استمرار الإضراب من العاشر من إبريل الجاري، وحتى الرابع عشر منه.

وقالت اللجنة في بيان إنّ الإضراب سيتخلّله برامج منوّعة من وقفاتٍ احتجاجيةٍ، ولقاءاتٍ مع أولياء الأمور، ولقاءاتٍّ مع الموجهين وإدارات التعليم.

وشدّدت اللجنة على ضرورة تواجد المعلمين بالمدارس لتنفيذ البرامج المصاحبة للإضراب، وإدارة نقاش داخل المدارس تساعد في اتخاذ المواقف لاحقًا.

وأشارت اللجنة إلى أنّ ولايات سنار، النيل الأبيض، غرب دارفور، وسط دارفور، شمال دارفور، النيل الأزرق، لم تصرف مرتباتها.

وأوضحت أنّ ولايات شمال كردفان، الجزيرة، كسلا، البحر الأحمر، القضارف، جنوب دارفور، شرق دارفور، جنوب كردفان، غرب كردفان، الشمالية، صرفت مرتباتها بالهيكل القديم 2020.

صحيفة الصيحة