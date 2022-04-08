مناوي يلتقى الادارة الاهلية بوسط دارفور بحضور الوالي





التقي اليوم حاكم اقليم دارفور السيد مني اركو مناوي والسيد والي ولاية وسط دارفور ولجنة امن الولاية مع الادارات الاهلية بالولاية.

واكد حاكم إقليم دارفور علي ضرور توفير الامن في الاقليم مطالبا اطراف العملية السلمية بضرورة الاسراع في تكونين قوات مشتركة مع لجنة امن الولاية، مشيرا الي اهمية دور الاداة الاهلية في حفظ الامن والاستقرار

من جانبه اكد والي ولاية وسط دارفور علي ضرور التماسك والتسامح بين المجتمعات في الولاية مطالبا بضرور ترسيم الحدود بين الولايات

رئيس الادارة الاهلية بولاية وسط دارفور ا سيسي فضل سيسي اكد على دور الادارة الاهلية في السودان في رتق النسيج الإجتماعي مشيرا الي اهميه وضرور نشرالامن والاستقرار بين المكونات حتى يتحقق السلام والاستقرار.

وكالة سونا