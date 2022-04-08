والي الخرطوم يُهدِّد بحسم المُتلاعبين في توزيع الغاز





وقف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، بمواقع مختلفة بمحلية شرق النيل، يرافقه المدير التنفيذي للمحلية على عملية توزيع غاز الطهي للمواطن عبر وكلاء الشركات المعتمدة لتوزيع الغاز بالولاية.

واكد الوالي أن الغاز من السلع التي تدعمها الدولة للمواطن، وأن أي تَلاعُب يُصاحب عملية التوزيع سيتم حسمه، واطلع الوالي على الإجراءات المُتّبعة من الوكلاء للتوزيع وكيفية التوزيع للمواطن المُستحق، ووجّه الوالي أجهزة المحلية بمتابعة توزيع الغاز من لحظة وصوله من المستودع إلى أن يصل المواطن والعمل على منع التلاعب في التوزيع، كما وجّه الوالي بسحب تراخيص التوكيل من وكلاء لعدم الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها الولاية لتنظيم عملية توزيع الغاز.

وفي سياقٍ ذي صلة، عقد الوالي المكلف، اجتماعاً مع منسقي لجان الخدمات والتغيير بمحلية جبل أولياء، بحث المشكلات التي تواجه انسياب الغاز للمواطن، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء ومدير إدارة النقل العام والبترول، وتناول الاجتماع كافّة جوانب استلام وتوزيع الغاز وعدم التزام الوكلاء بتسليم المواطنين احتياجاتهم من الغاز بالإضافة إلى التسرُّب للولايات المجاورة.

صحيفة الصيحة