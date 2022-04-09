شاهد بالصور.. الإعلامية شهد المهندس تظهر بإطلالة جديدة رفقة قطتها التي بلغ سعرها 5 ألف دولار





أطلت الإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس عبر صور قامت بنشرها حديثاً وتداولتها عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت شهد المهندس متألقة وأنيقة كعادتها وهو ما أجبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاهتمام والنفراد بنشر صورها.

نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة أطلت من خلال الصور برفقة قطتها الجميلة والتي بلغ سعرها حسبما ذكرت بعض الصفحات الناشرة للصور حوالي 5 ألف دولار, وهو الأمر الذي أحدث ضجة واسعة داخل التعليقات بسبب السعر الخرافي للقطة التي تمتلكها شهد المهندس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين