شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يلتفون حول المقرئ الشهير شيخ الزين داخل صالون (حلاقة) ويطالبونه بتلاوة القران لهم والشيخ يفاجئهم





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة مقطع حصد الآلاف من إشارات وعلامات الحب عقب ساعات قليلة من نشره.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي أثار إعجاب الآلاف أظهر شباب سودانيون قاموا بمحاصرة الشيخ والمقرئ الشهير الزين محمد أحمد داخل صالون حلاقة بالعاصمة.

وطالب الشباب الشيخ الذي يجد محبة كبيرة عند مختلف شرائح المجتمع بالسودان بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم والذي هو حافظ له منذ أمد بعيد.

وما كان من الشيخ إلا وأستجاب لطلب الشباب وقام بتلاوة آيات بينات من سورة يوسف, على الرغم من انشغال العامل بحلاقة رأس الشيخ.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد وجدت استجابة الشيخ للشباب على الرغم من انشغاله صدى واسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي أشاد روادها بأخلاق الشيخ وتواضعه الكبير,

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين