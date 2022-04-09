اسود البراري تعلن عن تسيير موكب لإحياء ذكرى الثامن من رمضان





اعلنت تنسيقية لجان أحياء البراري عن اعتزامهم تسيير موكب لذكرى “مجزرة ٨ رمضان” وقالت في بيان، تحصلت (الجريدة) على نسخه منه، كانت هذه المجزرة بمثابة نذير بالأحداث الدموية التي ينوي قادة المجلس العسكري الانقلابي تنفيذها بواسطة مليشيات حميدتي في المعتصمين آنذاك وكانت أول خيانة ونقض للعهود من العسكر.

وأضاف البيان، تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة لـمجزرة الثامن من رمضان التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع بشارع النيل في محيط اعتصام القيادة العامة والتي استشهد فيها ٧ من حُرّاس المتاريس. وعهدنا مع جميع شهدائنا أن نسير على دربهم بنفس الثبات والعزيمة لاستكمال ما بدأناه سويا.

ودعت تنسيقية لجان أحياء البراري للمشاركة في مواكب حراس المتاريس اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة