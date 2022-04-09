مشروع الجزيرة يبحث عن أصوله بالبحر الأحمر وتطوير دلتا طوكر





بحث محافظ مشروع الجزيره ، د. عمر محمد مرزوق لدى لقائه بمكتبه بالخرطوم أمس والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ علي عبد الله أدروب والناظر محمد الأمين ترك وعدد من القيادات بولاية البحر الأحمر، بحث أوجه التعاون المشترك بين إدارة مشروع الجزيرة وولاية البحر الأحمر في إطار إنفاذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا.

وفي فبراير الماضي زار المحافظ برفقة لجنة أصول المشروع ولاية البحر الأحمر للوقوف على أصول مشروع الجزيرة بالولاية.

وأكد والي الولاية المكلف استعداد حكومته لتقديم كافة التسهيلات للوفد لإعادة مشروع الجزيرة القومي لسيرته الأولى.

وكان الوالي قد أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين ولاية البحر الأحمر وإدارة مشروع الجزيرة ومشروع دلتا طوكر الزراعي في إطار تطوير مشروع طوكر وتبادل الخبرات؛ مبينًا أن محافظ مشروع الجزيرة التزم بإرسال تيم مشترك من الجزيرة يضم كل التخصصات لتطوير مشروع الدلتا .

صحيفة السوداني